Балога виконав відповідальну місію на батьківщині Президента

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА сьогодні у Сумах представив адміністративно-господарському активу новопризначеного голову обласної державної адміністрації Павла КАЧУРА.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи нараду з адміністративно-господарським активом Сумщини, В.БАЛОГА підкреслив, що представляє П.КАЧУРА за дорученням Президента України, і це є «відповідальна місія глави Секретаріату Президента на Батьківщині Президента». Також В.БАЛОГА повідомив, що всі юридичні тонкощі стосовно призначення нового керівника області узгоджено, і питання призначення П.КАЧУРА на Сумщину є для Президента принциповим.

«Я дуже сподіваюсь, що ті задачі, які ставить Президент, будуть на Сумщині вирішені, адже Віктор ЮЩЕНКО, в першу чергу, налаштований на консолідацію, а не на конфлікт», - сказав В.БАЛОГА.

У своєму виступі П.КАЧУР подякував Президентові «за довіру очолити таку область», а Секретаріат Президента – за підтримку у роботі.

«Основні напрямки роботи у нашій діяльності визначені Президентом у програмі «Десять кроків на зустріч людям» та його ініціативах. Це й стане базою у продовженні нашої спільної роботи на Сумщині», - сказав П.КАЧУР.

При цьому він підкреслив, що найближчим часом буде деталізовано конкретний план дій його керівництва Сумщиною. «Я прихильник колективної роботи, але персональної відповідальності. І я дуже хотів би, щоб кожен посадовець області та облдержадміністрації будував свою роботу на принципах відповідальності за конкретну справу та результату, який він хоче досягти. А відношення до себе і до вас будуть будуватися на принципах професіоналізму, патріотизму і чесності», - сказав П.КАЧУР активу області та запросив усіх «до спільної праці».

Голова Сумської облради В`ячеслав ШАПОШНІК наголосив, що указом Президента про призначення П.КАЧУРА на посаду голови Сумської ОДА вирішаться всі проблеми та інсинуації навколо цього питання. «Це призначення повинно принести для Сумщини позитивний результат. Сподіваюсь, що депутатський корпус облради поставиться з розумінням до цього, а ми всі разом нормально співпрацюватимемо», - сказав В.ШАПОШНІК.

Перший заступник голови Сумської ОДА Володимир САПСАЙ побажав П.КАЧУРУ, щоб Сумщина стала для нього такою ж рідною, як і для Президента України.

По завершенню представлення П.КАЧУРА В.БАЛОГА відбув із Сум у Житомир, де представить новопризначеного голову ОДА Юрія ПАВЛЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив П.КАЧУРА головою Сумської обласної державної адміністрації. Іншим указом глава держави звільнив його з посади радника Президента.