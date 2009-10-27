Щоб підняти зарплати бібліотекарям, Тимошенко врізала субсидії по квартплаті

Кабінет міністрів затвердив перерозподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та допомоги населенню за підсумками дев’яти місяців 2009 р. Про це йдеться у розпорядженні уряду № 1261-р від 21 жовтня за підписом прем’єра Юлії Тимошенко, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Документ зокрема вимагає від Мінфіна зменшити “видатки споживання за бюджетними програмами “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот” на суму 256725,6 тис. гривень” та урізати видатки за програмою “обслуговування внутрішнього державного боргу” на 1527745,2 тис. гривень.

“Вільні” 1784470,8 тис. гривень, які утворюються в результаті, мінфін має кинути на програму “Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам”, а саме - на “додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів”, - уточнюється в постанові.

Також у документі пояснюється, що “перекидання” коштів з субсидій на квартиру та обслуговування внутрішнього держборгу України на субсидії місцевим бюджетам має відбутися у рамках “вимог постанов Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. № 504 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 39, ст. 1305) і від 30 вересня 2009 р. № 1073 “Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек”, збільшення видатків на індексацію заробітної плати відповідно до статті 55 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” , зростання ціни на природний газ для бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, та з метою недопущення створення простроченої кредиторської заборгованості з цих виплат”