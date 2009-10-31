Тести на «свинячий грип» постачатиме фірма, яка їх взагалі не виробляє?

Тендер на постачання в Україну тест-систем на визначення “свинячого грипу” виграла фірма, яка... взагалі не виробляє тест-систем для практичної охорони здоров’я. Про це пише “Дзеркало тижня” з посиланням на власні джерела в Мінздоров’ї. Мовляв, чиновники, які благословили цю угоду, й самі здивувалися, довідавшись про цей «секрет» виробника.

За даними видання, за з’ясування обставин цього, м’яко кажучи, конфузу взялася Генеральна прокуратура, яка вже отримала необхідну інформацію, і тепер намагається встановити, для кого й під кого прописували такі схеми.

Видання нагадує, що у квітні уряд прийняв рішення про виділення 50 мільйонів гривень із держбюджету на заходи для протидії епідемії. “Судячи з інформації, виділено їх було не тільки на папері, — влітку проводилися тендери, йшли закупівлі. Але навіть сьогодні, у розпал епідемії в кількох областях, ви не знайдете на офіційних сайтах — куди й на що було витрачено ці гроші”, - пише “ДТ”.

Спроба із перших вуст почути, як було використано виділені 50 мільйонів, закінчилася повним провалом: журналіст зателефонував першому заступникові міністра охорони здоров’я, головному санітарному лікарю України Олександру Біловолу. Проте, щойно почувши про «Дзеркало тижня», він ухилився від відповіді, пославшись на прес-конференцію, хоча тоді він її не проводив. Видання припускає, що виділені гроші “витрачалися традиційно для нашої країни — за відпрацьованими схемами”.