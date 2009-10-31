Ющенко у соборі Святого Юра взяв участь у молебні за здоров’я українців
13:14, 31 жовтня 2009Політика
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Молебень відправив Ігор Возьняк
Президент України Віктор ЮЩЕНКО в архікатедральному соборі Святого Юра у Львові взяв участь у молебні за здоров’я українців.
Як передає кореспондент УНІАН, молебень відправив архієпископ Львівський УГКЦ Ігор ВОЗЬНЯК.
Після завершення молебня В.ЮЩЕНКО відвідав крипту собору, де поховані видатні діячі Української греко-католицької церкви.
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