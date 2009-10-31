Ющенко у соборі Святого Юра взяв участь у молебні за здоров’я українців

Молебень відправив Ігор Возьняк

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в архікатедральному соборі Святого Юра у Львові взяв участь у молебні за здоров’я українців. Як передає кореспондент УНІАН, молебень відправив архієпископ Львівський УГКЦ Ігор ВОЗЬНЯК. Після завершення молебня В.ЮЩЕНКО відвідав крипту собору, де поховані видатні діячі Української греко-католицької церкви.

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