Т-системи, які надійшли вночі до України, не комплектуються?

Голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Тетяна БАХТЄЄВА заявляє, що ліків та масок, які надійшли сьогодні вночі в Україну, недостатньо, їх вистачить лише на декілька днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, під час погоджувальної ради у ВР.

Зокрема, за її словами, що стосується Донецької області, то та кількість ліків, яка надійшла, покриває потребу в один-два дні, а по Західній Україні – взагалі на декілька годин.

Крім того, додала вона, Т-системи, які надійшли вночі до України і надійшли до регіонів, вони не комплектуються. «На них неможливо визначити наявність свинячого грипу. Це факт, який я кажу», - сказала вона.

Т.БАХТЄЄВА також зауважила, що недосконалими є й апарати штучної вентиляції легенів. За її словами, для цього потрібні тільки німецькі, французькі та американські апарати. При цьому, за її словами, вартість вітчизняних апаратів штучного дихання становить 150 тис. грн., а імпортних – в межах 200 тис. грн.

«Я дуже прошу, щоб уряд не економив на житті та здоров’ї наших громадян», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі до міжнародного аеропорту «Бориспіль» зі Швейцарії прибув літак АН-12 із вантажем противірусного препарату «Таміфлю».