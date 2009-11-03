Рада підкинула ще мільярд на боротьбу з грипом

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 401 із 444 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Заступник міністра фінансів Володимир МАТВІЙЧУК повідомив, що даним законом передбачено збільшити на 1 млрд. грн. кошти резервного фонду держбюджету з метою спрямування їх на профілактику та лікування хворих на грип.

За його словами, ці кошти передбачені для придбання ліків і медпрепаратів, придбання медобладнання українських виробників, зокрема апаратів для штучної вентиляції легень.

Він звернувся з проханням до голови ВР Володимира ЛИТВИНА і Президента України Віктора ЮЩЕНКА якнайшвидше підписати даний закон після ухвалення його парламентом.

Законом передбачено, що розпорядником цих коштів стане Міністерство охорони здоров’я.

Саме навколо питання щодо розпорядника коштів розгорнулася найбільша дискусія у сесійній залі.

Фракція БЮТ наполягала на тому, щоб розпорядником коштів був Кабінет міністрів України, але фракції Партії регіонів і КПУ наполягали на тому, щоб розпорядником цих коштів був не уряд, а МОЗ та органи влади на місцях.

В результаті було ухвалено рішення, що розпорядником коштів є Міністерство охорони здоров’я.

У рамках дискусії керівник МОЗ Василь КНЯЗЕВИЧ дав зрозуміти, що розпорядником цих коштів має стати уряд. На це народний депутат від КПУ Адам МАРТИНЮК заявив, що парламент вперше зустрічає «унікального міністра, який не хоче грошей». За його словами, зазвичай міністри наполягають на тому, щоб для потреб їхнього міністерства було збільшене фінансування.