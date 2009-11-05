Регіонали вже «поділили» 4-й транш кредиту МВФ

Фракція Партії регіонів заявляє, що четвертий транш кредиту Міжнародного валютного фонду має бути використаний на підвищення соціальних виплат, боротьбу з епідемією грипу та повернення боргів місцевим радам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив народний депутат від Партії регіонів Олександр ПЕКЛУШЕНКО.

За його словами, парламент має чітко контролювати, куди йтимуть кошти четвертого траншу, і уряд повинен зрозуміти, що не буде допущено їхнього нецільового використання.

Зокрема, сказав О.ПЕКЛУШЕНКО, ці кошти не повинні бути спрямовані на розрахунки за газ з Росією. «Ми не проти платежів, але нас дуже дивує, що 8 з 10 платежів за газ відбувалося за рахунок Нацбанку і 2 - за рахунок кредитних ресурсів», - сказав він.

О.ПЕКЛУШЕНКО зауважив, що фракція Партії регіонів контролюватиме, аби всі кошти траншу йшли виключно на цілі, які для уряду мають бути пріоритетними. Зокрема, за його словами, це підвищення соціальних стандартів, боротьба з епідемією грипу та повернення боргів місцевим радам.