В Індії врятували українця-парапланериста, який потрапив у халепу

В Індії врятовано колишнього військового льотчика Ігоря ТАБАНЮКА, який потрапив у важкодоступний гірський район.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, сьогодні близько 4.00 за київським часом операція з пошуку та порятунку громадянина України І.ТАБАНЮКА, організована при взаємодії з МЗС, Міноборони Індії та індійськими приватними рятувальними фірмами закінчилася успішно.

Підполковник у відставці, колишній військовий льотчик ВПС України І.ТАБАНЮК 6 листопада здійснив аварійну посадку на параплані у важкодоступному гірському районі в північному штаті Індії Хімачал-Прадеш. 8 листопада родичі зниклого звернулися до Посольства України в Індії.

На даний момент І.ТАБАНЮК знаходиться під наглядом лікаря. Організовується його доставка до госпіталю в Делі, де буде прийняте рішення щодо його подальшого обстеження та лікування. За словами врятованого громадянина України, він почувається задовільно.

“Ми раді, що вдалося досягти такого бажаного для родини, друзів Ігоря, для всіх нас результату. Завдання захисту кожного громадянина України є пріоритетним для зовнішньополітичного відомства” – відзначив міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО, який особисто координував дії українських офіційних структур для організації в стислі терміни рятувально-пошукової операції в Індії. Він також висловив подяку за ефективні дії причетним урядовим структурам Індії та співробітникам Посольства України в Індії.