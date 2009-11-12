Єхануров розказав, коли країна отримає шанс на швидке одужання

Якщо президентська кампанія буде відбуватися в тому ж ключі, що і сьогодні, - хто і кому більше пообіцяє, - покращення не буде ні до, ні після виборів. Про це Юрій Єхануров, голова Київської міської організації «Нашої України», заявив в інтерв’ю «Газеті по-київськи».«Сьогодні залишається сподіватися виключно на мудрість та відповідальність наших громадян, - переконаний політик. – Якщо вони зроблять раціональний вибір, який базується на тверезому розрахунку, країна отримає шанс на швидке одужання».

«Якщо вибір буде емоційним, за принципом «вболівання» за «свого» політика, кризовий стан триватиме ще довго», - додав Єхануров.

Також він наголосив, що буде поруч з Ющенком, оскільки «необхідно й надалі проводити реформи». «Віктор Андрійович має за плечима досвід перетворень, якого немає в жодного із його опонентів, - підкреслив Єхануров. – Згадайте запровадження національної валюти та подолання світової кризи 1998 року, перелом бартерної системи, повернення боргів по пенсіях та зарплатах. Саме завдяки його наполегливості Україна вступила до СОТ, а в США була скасована поправка Джексона-Веніка, що відкрило шлях до міжнародних ринків багатьом українським товарам».

«Думаю, що досвід та знання діючого президента можуть та повинні служити на благо нашої держави», - підсумував Єхануров.