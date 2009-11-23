Чому збільшився інтервал між поїздами у київському метро

Контрольне ревізійне управління встановило порушення при проведенні тендерних процедур, внаслідок яких міському бюджету могло бути завдано значної шкоди. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

За інформацією опозиційного депутата, київською владою було здійснено спробу закупити 100 вагонів для Київського метрополітену за сумнівною лізинговою схемою.

Вірогідні втрати міського бюджету при цій оборудці, згідно з висновками КРУ, могли досягти 770 мільйонів гривень.

«Вартість одного вагона була завищена на 1,8 мільйона гривень. При цьому винагорода компанії за лізингові послуги становила б 590,8 мільйона гривень», - повідомив Дмитро Андрієвський.

На його думку, великі сумніви викликає законність перемоги у тендері компанії ТОВ «Укррослізинг». «Адже зареєстрована ця компанія була тільки у січні 2009 року, а її статутний фонд у 20,6 тисячі гривень явно не міг слугувати додатковим аргументом», - наголосив Дмитро Андрієвський.

«Незважаючи на це, КМДА засвідчила результати тендеру, втягнувши місто в подальші судові з’ясування. І хоча столичний бюджет не зазнав втрат, кияни вже зараз відчувають на собі наслідки таких дій. Інтервали руху поїздів на лініях значно збільшилися, в тому числі і через брак нових вагонів», - підкреслив політик.