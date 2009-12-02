Москва наскаржилася ОБСЄ на «дискримінацію» в Україні та Грузії

Міністерство закордонних справ РФ стурбоване «погіршенням ситуації» з дотриманням прав російських співвітчизників в Україні та Грузії.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації і преси МЗС РФ за результатами зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кнутом ВОЛЛЕБЕКОМ.

«Під час бесіди з російського боку було висловлено занепокоєння погіршенням ситуації з дотриманням прав російських співвітчизників в Україні й у Грузії, зокрема, у сфері доступу до освіти російською мовою і отримання інформації російською. Було висловлено впевненість, що відповідні дискримінаційні кроки влад України і Грузії не залишаться без уваги і належної реакції Верховного комісара», - говориться в повідомленні.

Сторони також обмінялися думками про ситуацію в галузі міжетнічних відносин і забезпечення прав національних меншин у зоні відповідальності ОБСЄ.