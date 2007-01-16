Законопроект про скорочення повноважень РНБО суперечить Конституції

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Віталій ГАЙДУК вважає неконституційним законопроект про скорочення повноважень РНБО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ГАЙДУК повідомив на брифінгу в Секретаріаті Президента.

Він зуважив, що не можна сказати, що РНБО дублює функції органів виконавчої влади, оскільки до повноважень РНБО входить вирішення зовсім інших питань.

Він також вважає недоцільним скасування посади секретаря РНБО як пропонує цей законопроект.

За словами секретаря РНБО, якщо в Україні буде інша форма правління, наприклад, парламентська республіка, то тоді можливо це буде потрібно.

В.ГАЙДУК сказав, що у законопроекті можливо і є речі, які потрібно взяти до уваги, однак, ціла низка положень суперечить Конституції.

Для прикладу він назвав пропозицію запровадити інститут контрасигнації для рішень, якими вводяться в силу рішення РНБО.

За словами секретаря РНБО, контрасигнація є можливою для рішень, які приймаються одноосібно, у той же час РНБО є колективним органом і її рішення приймаються також колективно.

В.ГАЙДУК зазначив, що коли законопроект буде внесено на розгляд парламенту, депутати будуть визначатися. Він додав, що у разі позитивного рішення парламенту щодо подальшої долі закону, визначатися буде Президент.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України”, яким пропонується скасувати посаду секретаря РНБО. Його авторами є члени фракції Партії регіонів Владислав ЗАБАРСЬКИЙ і Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

Згідно із проектом, пропонується виключити із закону про РНБО статтю 7, в якій йдеться про секретаря РНБО, його заступників, їхні повноваження тощо.

Крім того, автори законопроекту пропонують інформаційно-аналітичне, організаційне, матеріально-технічне і фінансове забезпечення функціонування РНБО покласти на Секретаріат Президента України (раніше ці функції виконував апарат РНБО).

Також депутати пропонують, щоб укази Президента України про введення в дію рішень РНБО набували чинності після їх скріплення підписами прем`єр-міністра і міністра, який відповідає за указ і його виконання.