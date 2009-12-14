Пасенюк поспівчував Онопенку і готовий його підтримати

Більшістю голосів Рада суддів адміністративних судів України відхилила пропозицію голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА достроково звільнити голову Вищого адміністративного суду Олександра ПАСЕНЮКА, термін п`ятирічних повноважень якого закінчується 24 грудня цього року, і висловилася за пропозицію про повторне переобрання нинішнього голови ВАСУ.

Про це пише газета «Дзеркало тижня» (№ 48, 12-18 грудня).

Як відзначає видання, вперше в історії судової системи країни два керівники такого рангу вступили у перепалку. Минулого тижня В.ОНОПЕНКО звернувся до Ради суддів адміністративних судів (РСАС) із закликом звільнити О.ПАСЕНЮКА.

Проте минулого понеділка судді відхилювали пропозицію В.ОНОПЕНКА достроково звільнити О.ПАСЕНЮКА.

Також більшістю голосів Рада суддів адмінсудів висловилася і за пропозицію про повторне переобрання нинішнього голови ВАСУ, надавши своєму голові істотну моральну підтримку і продемонструвавши вміння протистояти в умовах жорсткого політичного тиску на адмінсуди, відзначає «Дзеркало тижня». Нині доля О.ПАСЕНЮКА, згідно з умовно діючим порядком призначення голів вищих судів і до ухвалення закону про призначення суддів на адміністративні посади, залежатиме від Ради суддів України.

Не секрет, продовжує газета, що «останніми роками політика все більше втручається у роботу судової влади. Нерідко саме у партійних штабах вирішують, яким чином і на яких підставах призначати і знімати того чи іншого суддю або голову суду. Зрозуміло і те, що різні політичні сили напередодні безвладдя у ВАСУ боротимуться за вплив на цей орган».

Як розповів виданню О.ПАСЕНЮК, проти нього особисто і проти ВАСУ триває інформаційна війна, мета якої - якщо не ліквідовувати адмінюстицію як таку, то, принаймні, «приручити», що особливо актуально у контексті виборів Президента України, які наближаються у країні, і того, що ВАСУ - єдиний судовий орган, що вирішує суперечки щодо підрахунку ЦВК результатів виборів.

Сьогодні, нагадує «Дзеркало тижня», все голосніше звучать заяви про те, що, незважаючи на формальне завершення 24 грудня повноважень О.ПАСЕНЮКА, голова ВАСУ має виконувати свої обов`язки до того моменту, поки не буде обрано нового голову. Про це вже заявили представники різних політичних сил.

«Я прогнозую, що чинного голову ВАС до інавгурації нового Президента не буде змінено», - вважає народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

«Питання про обрання нового судді керівником Вищого адмінсуду - це питання не ближче за 2010 рік, коли буде прийнято закон, який визначає державний орган, що здійснюватиме ці повноваження (призначення глав судів)», - згодний з ним член Партії регіонів, перший віце-спікер Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Сам О.ПАСЕНЮК переконаний, що на користь правосуддя - припинити з`ясування відносин між першими особами судової системи.

«Вважаю, що Василю ОНОПЕНКУ теж важко: він змушений лавірувати між політичними силами, намагаючись зберегти незалежність судової системи. Незважаючи на всі емоції, ми готові підтримати його у цьому. Захопившись ж переділом сфер впливу, ми можемо втратити дуже багато чого», - заявив він «Дзеркалу тижня».