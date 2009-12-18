Україна майже вступила до Енергетичного співтовариства (уточнена)
Ще належить подолати розбіжності
Рада міністрів Енергетичного співтовариства схвалила приєднання України та Молдови до цієї організації.
Повідомлення про це міститься на офіційному веб-сайті Енергетичного співтовариства.
Згідно з повідомленням, відповідне рішення було схвалено сьогодні у Загребі на 7-му засіданні Ради міністрів.
Остаточне приєднання цих двох країн відбудеться після того, як вони подолають розбіжності, що залишаються між їхнім законодавством та законодавством Європейського Союзу про газовий ринок, а також проведуть необхідні процедури з ратифікації приєднання.
“Приєднання України та Молдови до Угоди про Енергетичне співтовариство каталізує реформи в енергетичному секторі у цих країнах, що сприятиме взаємовигідному розширенню енергетичного ринку, що базуватиметься на спільних правилах”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС.
У повідомленні також зазначається, що перед підписанням Протоколу про вступ президент Енергетичного співтовариства, за узгодженням з віце-президентом, що представляє Євросоюз, має перевірити, щоб законодавство щодо діяльності ринку газу було схвалено і застосовувалося відповідно до Директиви ЄС № 55 від 2003 року, яка, зокрема, передбачає створення незалежного оператора з транзиту газу і рівний доступ операторів до газової інфраструктури.
Довідка УНІАН. Угода про Енергетичне співтовариство була підписана у жовтні 2005 року в Афінах і набула чинності з 1 липня 2006 року.
На сьогодні до угоди приєдналися 14 країн-членів ЄС та 7 країн Західних Балкан.
Грузія, Молдова, Туреччина та Україна мають статус спостерігачів.
Енергетичне співтовариство створено для поширення досвіду внутрішнього енергетичного ринку ЄС на Південносхідну Європу та сприяння залученню інвестицій в енергетичну галузь країн-учасниць угоди.