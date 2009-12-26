Яценюк: при мені не буде цивільних міністрів

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що міністри, які очолюють силові відомства, повинні бути виключно професіоналами.

Про це він заявив під час зустрічі з жителями Хмельницького, повідомили УНІАН у прес-службі Партії модернізації країни «Фронт змін».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, особисто він має спеціалістів, які здатні керувати Міністерством внутрішніх справ та Міністерством оборони України.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, на посади міністрів силових структур цивільних керівників можна назначати у країні, де вже побудовано справжню демократію.

«При мені не буде цивільних міністрів. Спочатку збудуємо демократію, а потім будемо передавати цивільним міністрам Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони», - наголосив він. «Зараз це призводить тільки до повної деморалізації як військовослужбовців, так і правоохоронної системи», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Він повідомив, що має гідні кандидатури на посади міністрів-силовиків, за яких їхнім підлеглим не буде соромно. «У мене є безпосередньо дві людині. Генерал-полковник ХОМЕНКО, який 30 з гаком років пропрацював, отримав генеральське звання, ходячи під кулями. І генерал-майор БАШКІРОВ, який командував дальньою авіацією України, стратегічною ядерною. Один буде відповідати за правоохоронну систему, другий – за Міністерство оборони», - сказав А.ЯЦЕНЮК. «Хватить дилетантів на цих посадах», - додав він.