Яценюк пояснив, чому згортає агітаційні намети

Лідер «Фронту змін», кандидат у президенти Арсеній ЯЦЕНЮК пояснив причини згортання своїх агітаційних наметів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську він сказав: «Я прийняв рішення зняти намети з таких причин: перша й основна - це та, що я виставив намети найпершим. І коли вже усі виставили намети, я кажу: ні, хлопці, треба відрізнятися. Тим паче, що ми вже свою агітаційну літературу (я би сказав, роз’яснювальні матеріали) вже роздали. Ми цим займалися, практично, сім місяців, починаючи з червня. І коли мої політичні опоненти виставили свої намети, я сказав, що не хочу стояти в цьому ряду».

Другою причиною А.ЯЦЕНЮК назвав січневі морози. «Вдарили морози, і то такі під 20 градусів, - додав він. – Як мороз, люди газет не беруть – руки мерзнуть. Та й ті люди, які були у наметах, перехворіли».

Третя причина, за словами кандидата у президента, це економія коштів. «Я відверто вам скажу, що в цій ситуації це ще й економія ресурсів, - сказав він. – Все, що треба було донести до людей через намети, я доніс».

А.ЯЦЕНЮК також розповів, як в Івано-Франківську в агітаційному наметі Віктора ЮЩЕНКА побачив людину, яка раніше працювала у його наметі.

«Підходить він до мене і так серйозно говорить: Арсенію Петровичу, я хочу Вам щось сказати. І він мені каже: у нас є матеріал кандидата у президенти, якого Ви ще не знаєте. Це Віктор Андрійович ЮЩЕНКО».