Янукович придумав, як зробити, щоб Росія була ситою, а Україна цілою

Кандидат на пост Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що підійде до вирішення питання про базування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України без негативних наслідків для відносин між двома країнами, але з урахуванням національних інтересів держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у прямому ефірі державної телерадіокомпанії «Крим» у Сімферополі, де перебуває з робочою поїздкою.

«Ми це питання вирішимо таким чином, щоб воно у жодному випадку не мало негативних наслідків для відносин України та Росії», - сказав політик.

Водночас, він наголосив, що з позиції економіки він під час вирішення цієї проблеми захищатиме національні інтереси України.

«Як це питання вирішити, я собі чітко уявляю», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.