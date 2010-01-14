Тимошенко заспокоїла олігархів, що нічого їм не відрізатиме

Кандидат на пост Президента, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО абсолютно впевнена в своїй перемозі на президентських виборах і навіть не допускає думки про програш.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів, чи є у неї план «Б» дій у разі програшу.

«Немає ніякого плану «Б». У мене є лише план «А» (перемоги), який стане реальністю життя нашої країни через декілька тижнів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона заявила, що в разі її програшу країною правитимуть олігархи, а це неприпустимо й цього не буде.

«Я вважаю, що план «Б» для України неможливий, якщо ми народ, нація, якщо у нас є інтелект, духовність і національна харизма. Я впевнена, що плану «Б» не буде», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вкотре підкреслила, що в разі перемоги на виборах олігархічну форму правління в Україні буде змінено на справедливу й демократичну. А ті, хто були олігархами, стануть звичайними українськими бізнесменами.

«Що стосується майбутнього олігархів, то вони стануть простими, можливо, успішними бізнесменами, і житимуть за загальними правилами, законами і Конституцією, як і живе малий і середній бізнес. І лише тоді в країні буде гармонія і справедливість... Їм (олігархам) не слід боятися, я їм не робитиму ніяких операцій, нічого не їм відрізатиму, а просто спокійно поставлю їх у межі дії законів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що після відходу від влади олігархів до країни заходитиме великий іноземний бізнес.