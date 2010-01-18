Під завалами у луганській лікарні може бути ще семеро людей (додані фото)

На даний момент в Луганську робиться все для того, щоб вже у найближчий час можна було звільнити людей з-під завалів в лікарні, де вранці стався вибух.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після ознайомлення з ходом рятувальних робіт на місці події.

Вона повідомила, що створено спеціальну комісію з розслідування причин вибуху, яку очолює міністр х надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

На даний момент, за інформацією В.ШАНДРИ, врятовано трьох осіб, ще з однією жінкою встановлено зв`язок. Вона заблокована у палаті, і вже в найближчі хвилини може бути звільнена рятувальниками. Міністр також відзначив, що під завалами можуть перебувати приблизно сім осіб.

Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що на сьогодні всіх хворих переведено до інших медичних установ

За її словами, сьогодні вранці було проведене спеціальне засідання Кабінету міністрів, на якому було ухвалено рішення про виділення 20 млн. грн. для ліквідації наслідків і порятунку людей, потерпілих в результаті НП. «Все, що було необхідно, уряд вже зробив», - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що співробітників МНС і рятувальників на місці події достатньо для того, щоб забезпечувати оперативну і високоякісну роботу з врятування людей.

«Наше завдання зараз щонайшвидше, за лічені години розібрати завали і зробити все можливе, щоб врятувати тих людей, які, можливо, під завалами є», - сказала вона.

Також Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що на даний момент медики і міліція продовжують з’ясовувати точну кількість людей, які можуть перебувати під завалами.

Сьогодні ж у Луганську вона провела засідання спеціальної комісії з ліквідації наслідків вибуху.