У ПР кажуть, що Тігіпко і Яценюк «практично винесли вирок» Тимошенко

У Партії регіонів заявляють, що третє і четверте місця у першому турі президентських виборів, які посіли Сергій ТІГІПКО і Арсеній ЯЦЕНЮК, «практично винесли вирок» Юлії ТИМОШЕНКО напередодні другого туру виборів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

«Вчорашні заяви Сергія ТІГІПКА і Арсенія ЯЦЕНЮКА про те, що вони не підтримають Юлію ТИМОШЕНКО (у другому турі виборів Президента – УНІАН), практично винесли вирок ТИМОШЕНКО», - переконані в Партії регіонів.

У заяві цієї політичної сили підкреслюється, що «виборці відкинули її (Ю.ТИМОШЕНКО - УНІАН) 17 січня, і 70% виборців проголосували за зміни, при цьому заяви ТІГІПКА і ЯЦЕНЮКА суперечать заявам самої ТИМОШЕНКО про те, що демократичні сили її підтримають».

«Навіть після її відчайдушної спроби запропонувати С.ТІГІПКУ пост прем`єр-міністра, він відмовив їй у підтримці. Це очевидне свідоцтво того, що не тільки виборці, але й кандидати, що виступали за зміни, відмовили ТИМОШЕНКО у своїй підтримці», - вважають у Партії регіонів.

Члени ПР упевнені, що «за два тижні народ України прийде на виборчі дільниці і завершить справу, розпочату 17 січня. Він проголосує за зміни, і обере Президентом України Віктора ЯНУКОВИЧА».

«Новий Президент В.ЯНУКОВИЧ продовжить підтримувати зміни. Він говоритиме про свої плани і бачення України і простягне руку всім силам, зацікавленим у змінах і ліквідації наслідків провалів уряду ТИМОШЕНКО», - зазначають у Партії регіонів.