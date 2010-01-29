Суд зупинив розпорядження Тимошенко про призначення Луценка
14:12, 29 січня 2010Політика
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"До завершення судового провадження"
|Юрій Луценко
Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата від ПР Сергія КІВАЛОВА.
Суд призупинив дію розпоряджень КМУ в забезпечення позову В.ЛУК’ЯНОВА, “до завершення судового провадження”, повідомив голова парламентського комітету з питань правосуддя С.КІВАЛОВ.
Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2010 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України». “За” проголосував 231 з 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Того ж дня на позачерговому засіданні уряду, Кабінет міністрів призначив Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ.
В ПР пообіцяли оскаржити це рішення уряду.
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