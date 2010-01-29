Пилипишин йде від Литвина

Голова Шевченківської райдержадміністрації Києва, лідер громадської організації „Кияни передусім!” Віктор ПИЛИПИШИН прийняв рішення про вихід з Народної партії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі В.ПИЛИПИШИНА.

За його словами, це рішення він був змушений прийняти “у зв’язку із незгодою з політикою, яку проводить керівництво Народної партії, зокрема щодо міста Києва та діючої столичної влади”.

В.ПИЛИПИШИН зазначає, що йому шкода, що в Україні є політики, які не розуміють сутності демократії.

“Це люди, які належать минулому і є його втіленням. Вони навіть не усвідомлюють того факту, що їм немає місця в майбутньому”, - зазначив він.

“Тому поряд із виходом з партії моєю відповіддю стане проведення 10 лютого Установчого Конгресу нового громадського руху „Кияни передусім!”. Цей рух переслідує головну мету – об’єднати киян, щоб принести зміни в столицю”, - заявив В.ПИЛИПИШИН.