Литвин не пускає депутатів на перерву - вони кажуть, що це тортури

Верховна Рада України працюватиме сьогодні доти, доки не закінчить розглядати усі поправки до закону про вибори Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на позачерговому засіданні парламенту в ході розгляду цих поправок заявив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Наразі до закону подано 232 поправки, і станом на 12.51 депутати розглянули тільки 67 поправок.

Під час засідання депутати з фракції БЮТ зверталися до спікера з проханням оголосити чергову перерву з 12.00 до 12.30, однак він відмовився це зробити.

Коментуючи цю відмову, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій КАРМАЗІН наголосив, що голова ВР порушує кодекс законів про працю, і таке ставлення до депутатів “є тортурами”.

Крім того, після розгляду поправок до статті 28 закону, якою передбачається, що для проведення засідання виборчих комісій не потрібен кворум, “бютівці” вимагали від В.ЛИТВИНА перепідтвердити повторним голосуванням схвалення депутатами цього положення (У першому воно було проголосоване - УНІАН). В.ЛИТВИН відмовився це зробити.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на позачерговому засіданні ВР за ініціативи Партії регіонів розглядає у другому читанні проект закону про внесення змін до закону України «Про вибори Президента України» (щодо організації роботи виборчих комісій).

Цей законопроект ВР ухвалила у першому читанні 28 січня. Документом пропонується встановити, що виборчі комісії мають право проводити засідання навіть за відсутності кворуму.

Проти ухвалення цих змін виступає фракція БЮТ.