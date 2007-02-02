Керівник ”Фокстрота” Шульга має свою версію отруєння Ющенка

Один з керівників групи компаній «Фокстрот» Володимир ШУЛЬГА вважає, що нинішнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА отруїли до 5 вересня 2004 року, а не в день вечері з ним і екс-керівником «Фокстроту» Олегом ГОЛОВІНИМ, а також пізніше - під час трапези з колишнім керівником СБУ Ігорем СМЄШКОМ.

Про це В.ШУЛЬГА заявив в інтерв`ю газеті «Факты» від 2 лютого 2007 року.

«Я схильний думати, що Віктора Андрійовича отруїли напередодні 5 вересня», - сказав він.

В.ШУЛЬГА також розповів, що за його ініціативою за декілька годин до зустрічі з І.СМЄШКО В.ЮЩЕНКО дійсно вечеряв на дачі О.ГОЛОВІНА, розташованій в селі Пирново під Києвом.

За словами В.ШУЛЬГИ, продукти до столу (зокрема суші, форель) на його прохання придбав його водій у столичних ресторанах "Токіо" і "Діксіленд".

В.ШУЛЬГА також відзначив, що продукти до столу було привезено «не рано», до того ж вони були упаковані відповідним чином, щоб не зіпсуватися. "І розпаковували її (їжу - УНІАН) безпосередньо перед подаванням на стіл. Займався цим Олег ГОЛОВІН. ...Бо ж він господар дачі», - пояснив В.ШУЛЬГА.

Крім того, він відзначив, що за столом під час вечері були В.ЮЩЕНКО, Євген ЧЕРВОНЕНКО, Давид ЖВАНІЯ, О.ГОЛОВІН із сином, Олексій ІВЧЕНКО, Віталій ГРЕСЬКО (виконавчий директор "Фокстроту") із сином, режисер Віталій КОКОШКО і "грузин по імені Томас". Останнього, за словами В.ШУЛЬГИ, "привіз" Д.ЖВАНІЯ і представив як свого водія.

Співрозмовник видання також звернув увагу на той факт, що під час вечері у О.ГОЛОВІНА В.ЮЩЕНКО не виявляв особливого бажання їхати на заплановану пізніше зустріч з І.СМЄШКОМ. "А навіщо мені зустрічатися зі СМЄШКОМ? Про що з ним говорити?.." - процитував слова В.ЮЩЕНКА В.ШУЛЬГА. Водночас він відзначив, що "водій" (Томас - УНІАН), сидячи за столом напроти мене, проявляв особливе нетерпіння через затримку зустрічі з Ігорем СМЄШКОМ". І коли В.ЮЩЕНКО вчергове повторив, що не хоче їхати, "почав нервувати і мімікою показувати сидячому між мною і ЮЩЕНКОМ ЖВАНІЇ, що пора виїжджати".

Як повідомляв УНІАН, колишній керівник СБУ І.СМЄШКО в інтерв`ю газеті «Факты и комментарии» від 27 січня заявив про можливе отруєння В.ЮЩЕНКА на дачі одного з керівників “Фокстроту”. "Приблизно за півтори години до вечері на дачі САЦЮКА, того ж вечора, 5 вересня 2004 року, Віктор Андрійович вечеряв на дачі одного з керівників фірми "Фокстрот". За інформацією деяких інтернет-видань, вечеря, про яку йдеться в інтерв`ю І.СМЄШКА, відбувалася на дачі у О.ГОЛОВІНА.

У свою чергу прес-служба групи компаній “Фокстрот” заявила, що його керівники не мають стосунку до дачі, на якій могли отруїти В.ЮЩЕНКА. О.ГОЛОВІН, якого деякі вітчизняні ЗМІ пов`язують з компанією “Фокстрот”, “ніколи не був ні засновником, ні керівником ТОВ “Фокстрот”, і всі згадки про його причетність до “керівників фірми “Фокстрот” є неправдивими”, заявили в прес-службі.