Тимошенко закликає свою команду боротися за кожен голос

Кандидат у президенти України Юлія ТИМОШЕНКО радить своїм опонентам не святкувати перемогу, доки не буде підраховано останній протокол.

Про це вона заявила сьогодні під час брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

"Якщо хтось буде до реального підрахунку голосів оголошувати чи святкувати чиїсь перемоги - це просто маніпуляція свідомістю людей", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, поки не буде порахований останній протокол, говорити про будь-які результати є неможливим.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що історія вже знає приклади, коли оголошували Президента, видавали йому посвідчення, але потім доля складалася по-іншому.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала всім своїм виборцям за підтримку. "Я переконана, що цих людей більшість", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила подяку всім членам своєї команди, які працюють в комісіях усіх рівнів та захищають результати голосування від фальсифікацій.

За її словами, результати екзит-полів не свідчать про те, що новий Президент вже визначений. "Це є лише соціологія... Різниця, яка заявлена в три відсотки, вона в межах соціологічної помилки. І тому зараз, в цю хвилину робити якісь висновки зарано", - сказала кандидат.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що все залежатиме від того, як її команда на місяцях захищатиме результати виборів. "Я прошу всіх боротися за кожний протокол, боротися за кожен акт, боротися за кожен голос. Голос може вирішувати долю України. Ні на хвилину не розслаблятися", - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що її команда веде паралельний підрахунок голосів, і вже в середині ночі БЮТ матиме попередні дані голосування.

Як повідомляв УНІАН, о 20.00 було оприлюднено результати екзит-полів, за якими Віктор ЯНУКОВИЧ випереджає Ю.ТИМОШЕНКО з відривом 3-6%.