Якщо парламент не підтримає Януковича - буде розпущений
19:42, 14 лютого 2010Політика
4371 0
Версія для російського телебачення
Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що якщо діюча Верховна Рада не зможе об`єднатися навколо його програми, її буде розпущено.
Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «Россия 24».
«Все залежатиме від переговорного процесу який, я думаю, почнеться вже наступного тижня. І ці переговори покажуть, чи здатний цей парламент консолідуватися навколо моєї програми - це та програма, за яку проголосували більшість виборців України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
«Якщо у нас це вийде, то парламент функціонуватиме, а якщо ні, будуть дострокові вибори. Я буду відкритий перед виборцями», - підкреслив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter