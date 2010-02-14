Якщо парламент не підтримає Януковича - буде розпущений

Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що якщо діюча Верховна Рада не зможе об`єднатися навколо його програми, її буде розпущено.

Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «Россия 24».

«Все залежатиме від переговорного процесу який, я думаю, почнеться вже наступного тижня. І ці переговори покажуть, чи здатний цей парламент консолідуватися навколо моєї програми - це та програма, за яку проголосували більшість виборців України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Якщо у нас це вийде, то парламент функціонуватиме, а якщо ні, будуть дострокові вибори. Я буду відкритий перед виборцями», - підкреслив він.