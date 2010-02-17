Мартиненко: нунсівцям пропонують тушками або в роздріб йти у БЮТ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО готова укладати іменні угоди з членами фракції НУ-НС про перехід до БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

«Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала наступне: вона готова укладати угоди про те, що відповідні партії, які входять до складу НУ-НС, їхні представники у Верховній Раді укладають з нею окремі угоди… Нам знову пропонують тушками або в роздріб йти у БЮТ», - сказав М.МАРТИНЕНКО.

За словами лідера фракції НУ-НС, він проти такого процесу і виступає за консолідацію політичних сил всередині НУ-НС. «Те, щоб нас розводили поодинці, я категорично проти цього, я цю пропозицію, і про це я говорив вчора на засіданні фракції НУ-НС, не підтримую», - сказав М.МАРТИНЕНКО.

При цьому М.МАРТИНЕНКО додав, що він особисто у БЮТ не піде. «Інші будуть мати окрему думку», - сказав народний депутат.

Він пояснив це тим, що представники інших політичних партій, які входять до складу НУ-НС, активно виступали за підтримку Ю.ТИМОШЕНКО на президентських виборах і, очевидно, вони матимуть договірні стосунки з нею. «Хтось, можливо, захоче вступити в «Батьківщину». Це процес, який на сьогодні у фракції йде і в найближчому майбутньому щось викристалізується», - сказав М.МАРТИНЕНКО.