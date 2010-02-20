ВАСУ погодився з відкликанням позову Тимошенко (доповнена)

Вищий адміністративний суд України задовольнив клопотання кандидата на пост Президента України, прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про відкликання її позову до Центральної виборчої комісії стосовно скасування результатів повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя-доповідач у справі Олександр НЕЧИТАЙЛО оголосив рішення ВАСУ після більш ніж чотирьохгодинного обговорення цього питання колегією суду.

Вищий адмінсуд України мотивував своє рішення тим, що законодавством не передбачена відмова у задоволенні клопотання позивача, оскільки це є безумовним правом особи, яка звертається до суду з позовом.

Зокрема, у рішенні ВАСУ йдеться про те, що твердження позивача про упередженість суду при розгляді позовних вимог не відповідає дійсності, оскільки з цього приводу немає висновків суду, а встановлення обставин справи судом не завершено.

Крім того, твердження позивача про формальний підхід до розгляду скарги не можуть бути прийняті судом.

Приймаючи своє рішення ВАСУ, виходив зі своєї компетенції, яка полягає у розгляді дій бездіяльності або рішень Центральної виборчої комісії про встановлення нею результатів виборів.