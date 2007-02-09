Порошенка не пустили до Росії через Жириновського і К°

17:37, 09 лютого 2007
Політика
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Пояснення МЗС Росії

Москва заборонила в’їзд на територію Росії громадянину України Петру ПОРОШЕНКУ у відповідь на запроваджену Україною практику "чорних списків" стосовно російських громадян.

Про це УНІАН повідомив оперативний черговий Департаменту інформації і друку Міністерства закордонних справ Росії Григорій ТРОЯНСЬКИЙ.

В зовнішньополітичному відомстві РФ зазначили, в Москві неодноразово звертали увагу української сторони, що її дії розглядаються росіянами як недружні акції, які йдуть врозріз із добросусідським характером російсько-українських відносин.

При цьому в МЗС відзначили, що російська сторона неодноразово пропонувала відмовитися від такого роду заборонних заходів, які хвилюють громадськість обох країн, і наголосили, що ці пропозиції залишаються в силі.

В МЗС РФ підтвердили, що 3 лютого народному депутату П.ПОРОШЕНКУ повідомили про заборону на в’їзд на територію Росії.

Разом з тим в Департаменті інформації і друку МЗС РФ кореспонденту УНІАН не змогли назвати причин, чому саме П.ПОРОШЕНКУ було заборонено в’їзд в Росію.

Як повідомляв УНІАН, торік Україна заборонила в’їзд до України віце-спікеру Держдуми РФ Володимиру ЖИРИНОВСЬКОМУ, депутату Держдуми, директор Інституту країн СНД Костянтину ЗАТУЛІНУ, голові Фонду ефективної політики Глібу ПАВЛОВСЬКОМУ, тележурналісту Михайлу ЛЕОНТЬЄВУ.

 

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