Тимошенко впевнена, що українці переконаються, що краще за неї немає

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО думає, що з часом український народ переконається, що краще, ніж вона, країні ніхто слугувати не зможе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі програми Шустер Live.

"Я думаю, що з часом, більшість людей переконаються, що в принципі у вас у всіх окрім мене по справжньому немає людини, яка в країні може навести такий порядок, який слугуватиме вам, ресурси країни ставити вам на користь", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона запевнила, що у своїй діяльності, чи то в опозиції, чи при владі, не застосовуватиме антизаконної й нечесної практики своїх конкурентів.

"Я хочу, аби ми ніколи більше не будували так владу, аби вона служила купці людей і тому я не порушуватиму Конституцію, я не буду з ними однаково поводитися на президентських кампаніях, фальсифікуючи і підкидаючи (результати виборів і бюлетені - УНІАН). Я ніколи не братиму участі в купуванні депутатів, я ніколи не здаватиму стратегічну власність країни. Я знаю, що і в опозиції і у владі зможу робити для країни те, що їй потрібно - це сенс мого життя", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також заявила, що не є мстивою людиною. "Думаю, що ні. Але інколи хочеться так, що неможливо себе стримати. А потім думаєш - в чому сенс? У тому, щоб витрачати час на баталії і розбирання?", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що коли прийшла на посаду прем`єр-міністра вперше в 2005 році, то не зводила рахунків з тими, через кого зазнала репресій сама, а також її рідні і близькі.

"У мене був такий час, коли до 50-ти передач у в`язницю носила моя мама. Тому що не тільки репресії були, не тільки знайомих моїх і родичів, не тільки моїх друзів, але друзів моїх друзів вони закрили тільки тому, що думали, що вони мене знищать. І у мене не залишилося в душі жодної помсти й образи, лише тому, що я не хочу свої сили витрачати на такі речі", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що шукати винних і карати - справа правоохоронних органів і судів.