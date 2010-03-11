Регіонали заявляють, що готові взяти владу в Севастополі

Партія регіонів готова повністю сформувати виконавчу владу в місті Севастополі, «у неї є реально підготовлені кадри».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Севастопольської міської ради, голова міської організації Партії регіонів Валерій САРАТОВ.

За його словами, «ми добре знаємо, що Президент хоче зробити наголос при призначенні керівників на місцевих кадрах, які знають місцеві проблеми, людей, а люди, у свою чергу, знають їх і з них питатимуть удвічі, ніж з приїжджих призначенців». «Тому по Севастополю будуть ухвалені розумні та зважені рішення», - сказав В.САРАТОВ.

Разом з тим, відповідаючи на питання журналістів, за яких умов він буде готовий працювати з новим керівництвом адміністрації, В.САРАТОВ заявив, що «готовий працювати з будь-яким головою адміністрації, який працюватиме на місто, не крастиме і не займатиметься корупцією».

Як повідомляв УНІАН, раніше В.САРАТОВ неодноразово заявляв, що клопотатиме перед новообраним Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ про зміну нинішнього керівництва виконавчої влади Севастополя.