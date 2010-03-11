Кабмін Азарова зробив перший крок і поставив собі перший плюс

Кабінет міністрів на чолі з Миколою АЗАРОВИМ провів своє перше засідання, що носило дорадчий характер

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр з гуманітарних питань Віталій СЕМИНОЖЕНКО.

Він зазначив, що на нараді обговорювалося питання про початок роботи нового уряду.

«Насамперед необхідно в кожному міністерстві провести зустрічі – треба в деталях розібратися в ситуації, яка на сьогодні існує, і визначити, які необхідно прийняти першочергові рішення», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

Він назвав позитивом те, що склад нового уряду - це «загальнонаціональна команда». «Це вже той перший плюс і перший крок при формуванні нового уряду», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО, підкресливши, що це буде «команда консолідації».

У свою чергу віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО відмовився відповідати на запитання журналістів і ніяк не прокоментував призначення на посаду міністра економіки Василя ЦУШКА. Він повідомив, що на всі питання має намір відповісти завтра на прес-конференції.