МЗС Росії не коментує заяву Януковича про українську мову

МЗС Росії не коментує заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що українська мова залишиться єдиною державною мовою в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу в Москві сказав офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

«Зараз я не хотів би це коментувати» - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

«Сьогодні Верховна Рада призначила нового прем`єра, тому зараз не забігатимемо наперед. Мабуть, зачекаємо, коли всі виконавчі органи в Україні будуть сформовані і буде вже тоді в цілому визначена політика нового уряду», - додав він.

При цьому А.НЕСТЕРЕНКО нагадав, що 5 березня відбувся офіційний візит В.ЯНУКОВИЧА в Москву, під час якого з керівництвом РФ було обговорено широке коло питань.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що українська мова буде єдиною державною мовою. «В Україні розвиватиметься українська мова як єдина державна», - сказав він.