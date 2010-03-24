Ющенко: Янукович не може скасувати укази про нагородження
"А якщо після нього комуніст прийде?"
Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що чинний глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ не має компетенції скасовувати видані його попередником укази про присвоєння звань «Герой України» Романові Шухевичу, Степанові Бандері, а також інші нагородні рішення.
Про це В.ЮЩЕНКО заявив в інтерв’ю «5 каналу».
«Це не компетенція Президента. Як не було моєю компетенцією скасовувати жоден указ, що стосується нагородних рішень попереднього Президента. Це не тому, що я не згоден. А в тому плані, що це не належить до моїх повноважень», - зазначив В.ЮЩЕНКО, наголосивши, що ці рішення – політична відповідальність Президента попереднього періоду.
«Якщо ми говоримо про законність, про право, то в такому ключі питання не може ставитися, адже закладається дуже небезпечний прецедент. А якщо після ЯНУКОВИЧА комуніст прийде, не дай Бог? Так це означатиме, що після Акту про державну незалежність все повинно бути скасовано?» – сказав В.ЮЩЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 5 березня на спільній з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ прес-конференції у Кремлі Президент України В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв до Дня Перемоги переглянути укази В.ЮЩЕНКА про присвоєння С.Бандері і Р.Шухевичу звань Героя України.