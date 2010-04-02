До профспілки домогосподарок можуть увійти покоївки, садівники і кухарі
06:13, 02 квітня 2010Політика
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Документи перебувають на реєстрації
У Дніпропетровську буде створено профспілку домогосподарок.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила керівник обласної організації Всеукраїнського об’єднання „Жінки за майбутнє” Ольга КОВАЛЕНКО.
За її словами, до профспілки також мають право вступати працівники, які працюють за наймом у домоволодіннях – покоївки, садівники, кухарі. Мета нової профспілки – юридичний захист даної категорії працівників та визнання їх статусу на державному рівні.
Наразі документи про створення профспілки домогосподарок знаходяться на реєстрації в управлінні юстиції Дніпропетровської області, повідомила О.КОВАЛЕНКО.
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