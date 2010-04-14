На похорон Качинського поїдуть Азаров, Литвин, Ющенко і Тимошенко

На похорон трагічно загиблого Президента Польщі Леха Качинського, крім Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, також планують прибути прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, а також колишній глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО та екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, їхні прізвища включені у список делегацій, оприлюднених польськими ЗМІ.

Міністерство закордонних справ Польщі поки що не оприлюднило список високопосадовців, котрі підтвердили свою участь у недільній церемонії поховання Леха та Марії Качинських.

МЗС повідомляє, що затверджений список може бути оприлюднений завтра.

Представники Посольства України у Варшаві були не доступні для коментарів.

Водночас прес-секретар В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА підтвердила, що екс-президент України планує поїхати на поховання Л.Качинського.

За її словами, В.ЮЩЕНКО братиме участь в усіх офіційних жалобних заходах.

“Для В.ЮЩЕНКО навіть мимохіть не виникало думки, щоб не їхати до Польщі й не попрощатися зі своїм другом, не віддати йому останню шану”, - підкреслила І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, похорони Л.Качинського та його дружини Марії відбудуться у неділю на території королівського замку Вавель у Кракові. Похорон заплановано на 14.00 за польським часом.

У церемонії прощання візьмуть участь лідери багатьох країн світу, в тому числі Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, Президенти США та Франції Барак ОБАМА та Ніколя САРКОЗІ, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.