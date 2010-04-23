Опозиція домоглася від Кабміну старого податку на рекламу

Опозиція зупинила підвищення податку на рекламу. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, БЮТівець Андрій ШЕВЧЕНКО за результатами наради щодо питання формування бюджету на 2010 рік, зокрема планів Міністерства фінансів підвищити у десятки разів податок на рекламу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами А.ШЕВЧЕНКА, «згідно з інформацією, яку ми мали, у цьому бюджеті планувалося підвищення податку на рекламу для телебачення у 42 рази, для друкованих видань – в 35 разів. Якби це стало реальністю, це було б великою проблемою для медіа-ринку, і багато мас-медіа були б поставлені на межу виживання».

За словами А.ШЕВЧЕНКА, на нараді представник Міністерства фінансів офіційно заявив, що підвищення податку на рекламу не планується.

«Тобто Мінфін відмовився від цієї ідеї і до кінця дня має буди офіційна заява міністра або заступника міністра на підтвердження цієї позиції», - сказав БЮТівець.

«Це перемога здорового глузду і результат спільних, злагоджених дій громадськості, медіа індустрії, а також опозиції, коли своєчасно були виявлені документи про підготовку цього явно неадекватного рішення», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

Він підкреслив, що у 2010 році рекламний і медіа-ринок працюватиме за тими правилами, за якими він звик працювати.

А.ШЕВЧЕНКО також наголосив, що опозиція наполягатиме на дуже докладному розгляді бюджету-2010 з дотриманням усіх процедур.

«Історія з податком на рекламу показує, що в цьому бюджеті може бути маса дуже неприємних для країни сюрпризів», - сказав депутат.