Опозиція намагається прорвати міліцейський кордон на Грушевського

10:52, 27 квітня 2010
Політика
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Кількість правоохоронців збільшується

 Прихильники опозиції намагаються прорвати міліцейський кордон, який знаходиться між будівлями Верховної України та Кабінету міністрів України по вулиці Грушевського в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час міліціонери стримують натовп.

Кількість правоохоронців на вулиці Грушевського постійно збільшується.

 

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