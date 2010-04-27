Опозиція намагається прорвати міліцейський кордон на Грушевського

Прихильники опозиції намагаються прорвати міліцейський кордон, який знаходиться між будівлями Верховної України та Кабінету міністрів України по вулиці Грушевського в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час міліціонери стримують натовп.

Кількість правоохоронців на вулиці Грушевського постійно збільшується.