Опозиція намагається прорвати міліцейський кордон на Грушевського
10:52, 27 квітня 2010Політика
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Кількість правоохоронців збільшується
Прихильники опозиції намагаються прорвати міліцейський кордон, який знаходиться між будівлями Верховної України та Кабінету міністрів України по вулиці Грушевського в Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, на даний час міліціонери стримують натовп.
Кількість правоохоронців на вулиці Грушевського постійно збільшується.
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