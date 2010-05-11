БЮТ: міліція і ДАІ не пустили до Києва автобуси опозиції

Чернігівський БЮТ заявляє, що міліція і ДАІ не пропустили до Києва автобуси з прихильниками опозиції, які сьогодні мали намір взяти участь в акції протесту біля Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Чернігівської обласної організації БЮТ.

За інформацією прес-служби, чернігівський БЮТ проводив організований збір людей, які бажали 11 травня виїхати до Києва та взяти учать в акції протесту опозиції. Загалом у заході мали намір взяти участь 350 жителів області.

"Однак 10 травня ввечері перевізники, яких завчасно винайняли, повідомили, що відмовляються завтра виїжджати до Києва. Вони пояснили свої дії тим, що їм погрожували позбавленням ліцензії на перевезення", - сказано у повідомленні.

Крім того, прес-служба Чернігівської обласної організації БЮТ зазначає, що “інші автобуси теж не змогли виїхати. Зранку до місця збору прибули 6 автомобілів ДАІ та міліції. Люди у формі підійшли до водіїв автобусів, не пред’являючи документів, і відібрали у них технічні талони. Це супроводжувалося словесною забороною везти людей до Києва. Окрім того, представники ДАІ також зупиняли всі машини, що проїжджали поруч з місцем збору людей”.

Прес-служба обласної організації БЮТ також заявила, що по трасі Чернігів-Київ лише у Чернігівській області знаходилося понад 10 постів ДАІ, що зупиняли та перевіряли автобуси і автомобілі. Приводи зупинки були різні, проте, швидше за все, вони перевіряли графік їхнього маршруту.

Чернігівська обласна організація ВО "Батьківщина" заявляє про неприпустимість порушення прав громадян та чинення незаконного тиску представниками влади. Члени партії вказують, що заборона перевезення людей до Києва для участі у мирній акції протесту є порушенням статті 39 Конституції України, якою передбачено, що громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації.

"Силові органи такими діями нищать демократичні цінності в Україні та висловлюють неповагу до народу України", - переконані у Чернігівській обласній організації БЮТ. Тому члени партії закликають всі опозиційні національні сили, громадські організації та громадян захищати свої громадянські права та українські національні інтереси.

Водночас у прес-службі ДАІ в Чернігівській області спростували оприлюднену БЮТ інформацію. Зокрема, представник прес-служби уточнив, що працівники ДАІ на ділянці автошляху Чернігів-Київ проводять профілактичні відпрацювання.

"Посилено нагляд за пасажирськими перевезеннями, працівники проводять планові перевірки", - сказав він, уточнивши, що з початку року на автошляху Чернігів-Київ сталося 7 дорожньо-транспортних пригод. Три з них були за участю автобусів, у цих ДТП загинуло троє і травмовано 18 осіб.