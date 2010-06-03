Литвин визнав, що на 300 голосів у ВР коаліції розраховувати не варто

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає малоймовірним внесення найближчим часом змін до чинної Конституції України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час зустрічі зі співдоповідачами Комітету ПАРЄ з питань дотримання обов`язків та зобов`язань державами-учасницями Ради Європи (Моніторинговий комітет) Ренатою ВОЛЬВЕНД та Майліс РЕПС.

В.ЛИТВИН висловив переконання, що Україні потрібна не нова Конституція, а комплексні зміни. "Але такі, які були б об’єктивно зумовлені і знайшли необхідну для їхнього ухвалення підтримку в парламенті", - сказав він.

Втім, за його словами, з огляду на розклад політичних сил у Верховній Раді "навіть найоптимальніші зміни не дістануть підтримки 300 голосів" парламентаріїв. "Поки що питання внесення змін до Конституції не стоїть у практичній площині", - додав голова парламенту.

Разом з тим, В.ЛИТВИН зазначив, що у будь-якому разі перед розглядом у ВР зміни до Основного Закону мають бути спочатку "широко обговорені у суспільстві, пройти експертизу Венеціанської комісії". І в будь-якому випадку з цього процесу, на думку голови Верховної Ради, не повинен бути виключений парламент.