В Азарова вже подумують над відкриттям вакансії держсекретаря

Кабінет міністрів розглядає питання про запровадження посади держсекретаря.

Про це повідомив міністр Кабміну Анатолій ТОЛСТОУХОВ сьогодні на брифінгу, поінформували УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

«У законопроектах, які пропонуються, це буде визначено в такому ключі: буде це називатися державний секретар чи керуючий персоналом - за великим рахунком не грає ролі, але те, що це відбудеться, я в цьому переконаний», - сказав А.ТОЛСТОУХОВ.

Він додав, що це є не новина для України, адже в Кабінеті міністрів протягом незалежної України вже існувала посада як міністра Кабінету міністрів, так і Урядового секретаря та державного секретаря. «Ми маємо вже досвід. Треба визначитися, вирішити, а все інше залежить від здібностей людини і від завдань, які вона вирішує», - зазначив А.ТОЛСТОУХОВ.

Загалом, підкреслив він, в Україні буде розроблено нову концепцію формування державної кадрової політики.

За словами А.ТОЛСТОУХОВА, стратегія державної кадрової політики розглядатиметься на засіданні Ради регіонів, яка відбудеться наприкінці червня. «Думаю, восени це вже будуть конкретні кроки як з точки зору законодавчого рівня, так і питання, які розглядатимуться на урядовому рівні», - наголосив він.