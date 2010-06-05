На заступника міністра освіти подадуть до суду за "бидло"

Громадські активісти вимагають відставки заступника міністра освіти і науки Петра КУЛИКОВА, який назвав студентів «бидлом».

Як повідомили УНІАН в Українській інформаційній службі, 4 червня під стінами Міністерства освіти і науки відбувся перфоманс за участю громадських активістів – студентів, аспірантів, літераторів, - метою якого було відправити тролейбусом «на захід» П.КУЛИКОВА, який під час акції протесту проти міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА 31 березня в коментарі телеканалу СІТІ обізвав студентів, які зібралися на мітинг, «бидлом».

За словами учасників сьогоднішньої акції, заступник міністра повинен піти у відставку, бо подібні висловлювання неприпустимі для державного службовця.

Сама акція полягала в тому, що її учасники брали заздалегідь виготовлені one way tickets (квитки в один кінець) із зображенням Д.КУЛИКОВА, і під «Марш слов’янки» (натяк на показне слов’янофільство патрона П.КУЛИКОВА Д.ТАБАЧНИКА) сідали з ним в маршрутки або чіпляли ззаду до тролейбусів, які відбували в напрямку КПІ.

«Акція має символізувати від’їзд пана КУЛИКОВА зі свого нинішнього місця роботи, іншими словами – його відставку, яку всі студенти, яких образив у своєму коментарі заступник ТАБАЧНИКА, вимагають», - сказав громадський активіст Євген ЗОЛОТАРЬОВ.

«Ми підготували судовий позов з приводу висловлювань пана КУЛИКОВА і в понеділок передамо його до Оболонського районного суду», - додав студент Київського національного економічного університету Тарас МОКЛЯК.

Як зазначили в Українській інформаційній службі, на той момент, коли акція досягнула своєї кульмінації, до МОН під’їхав і сам П.КУЛИКОВ. Його відразу обступили мітингувальники, вимагаючи пояснити, що він мав на увазі, називаючи студентів «бидлом». Попри вимоги публічно вибачитися, заступник міністра сказав, що робити цього не буде і знову повторив свою фразу двомісячної давнини: «Ті, хто стояв на підтримку ТАБАЧНИКА - то справжні студенти, а всі інші, хто тут був - то бидло».

«КУЛИКОВ має вибачитися за свої слова, якщо, звичайно, у нього є хоч крапля гідності. Якщо ні, то ми через суд або шляхом масових протестів змусимо цю людину піти у відставку, змусимо понести справедливе покарання», - резюмував по закінченні заходу співкоординатор «АнтиТабачної Кампанії» Сергій ПАРХОМЕНКО.