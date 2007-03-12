ГПУ перевіряє ізраїльське громадянство Юрія Луценка
Інформація газети "Коммерсантъ"
Сьогодні газета "Коммерсантъ"інформує читачів про те, що вона має копію відповіді міністерства внутрішніх справ Ізраїлю на запит Генпрокуратури України щодо наявності ізраїльського громадянства у Юрія Луценка.
Відповідь на даний запит виявилася позитивною, хоча слідство не виключає і можливість помилки. Пан Луценко стверджує, що така інформація неправдива.
Відповідно до одержаних даних, документ, про копію якого йшла мова вище, був виданий 7 лютого цього року філіалом управління реєстрації громадян МВС в Тель-Авів-Яффо. У нім мовиться, що уродженець України Юрій Луценко є громадянином Ізраїлю. Вказана і дата алії (повернення його до Ізраїлю) - 22 липня 1999 року. Ізраїльські закони забороняють давати будь-яку інформацію про своїх громадян без ухвал суду. В даному випадку йдеться про кримінальну справу, яку порушила Генпрокуратура України проти пана Луценка минулого року.
На даний момент ГПУ перевіряє факт репатріації Юрія Луценка до Ізраїлю і заявляє, що говорити про юридичні наслідки, які можуть наступити, якщо факт алії буде доведений, поки що рано.