ГПУ перевіряє ізраїльське громадянство Юрія Луценка

Сьогодні газета "Коммерсантъ"інформує читачів про те, що вона має копію відповіді міністерства внутрішніх справ Ізраїлю на запит Генпрокуратури України щодо наявності ізраїльського громадянства у Юрія Луценка.

Відповідь на даний запит виявилася позитивною, хоча слідство не виключає і можливість помилки. Пан Луценко стверджує, що така інформація неправдива.

Відповідно до одержаних даних, документ, про копію якого йшла мова вище, був виданий 7 лютого цього року філіалом управління реєстрації громадян МВС в Тель-Авів-Яффо. У нім мовиться, що уродженець України Юрій Луценко є громадянином Ізраїлю. Вказана і дата алії (повернення його до Ізраїлю) - 22 липня 1999 року. Ізраїльські закони забороняють давати будь-яку інформацію про своїх громадян без ухвал суду. В даному випадку йдеться про кримінальну справу, яку порушила Генпрокуратура України проти пана Луценка минулого року.

На даний момент ГПУ перевіряє факт репатріації Юрія Луценка до Ізраїлю і заявляє, що говорити про юридичні наслідки, які можуть наступити, якщо факт алії буде доведений, поки що рано.