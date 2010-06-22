Азаров обіцяє погані сни чиновникам з брудними руками

Ухвалення нової редакції Бюджетного кодексу і Податкового кодексу дозволить уряду розробити бюджет на 2011 рік на інноваційній базі. Про це прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ, повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій КМУ.

Азаров нагадав, що Верховна Рада України уже прийняла у першому читанні нову редакцію Бюджетного кодексу і Податковий кодекс: «Коли вони будуть прийняті в цілому, бюджет наступного року буде створений на інноваційній базі», - зазначив прем’єр.

Глава уряду також підкреслив суттєве зменшення податкового навантаження: кількість податків скоротиться на третину, ставка податку на прибуток – з 25% до 20%, ПДВ – з 20% до 17%. Малий бізнес вперше отримає п’ятирічні податкові канікули.

Крім того, за словами Азарова, уряд вирішив на 80% скоротити перелік видів робіт, на які вимагаються ліцензії і дозволи.

Глава уряду підкреслив, що спрощення податкових, дозвільних, регуляторних процедур – це перший надійний заслін проти корупції. Другий – це жорстка правова оцінка діянь чиновників. Микола Азаров повідомив, що зараз відбуваються перевірки у Державному резерві, Аграрному фонді, Державній податковій Адміністрації, НАК «Нафтогаз України» та інших державних структурах.

«Надалі правовий механізм працюватиме так, що декларуватися будуть не тільки доходи, а й видатки чиновників і їх близьких родичів. З нечистими руками і нечистою совістю ніхто в державі не спатиме спокійно», - заявив прем`єр-міністр.