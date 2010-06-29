ВР обрала чотирьох членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Верховна Рада України обрала чотирьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення - Миколу ФАРТУШНОГО, Ірину ОПІЛАТ, Оксану ЄЛМАНОВУ та Євгена БАРАНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, за кандидатуру М.ФАРТУШНОГО, який є директором ТОВ «Нові грані», проголосували 362 народних депутата з 431 зареєстрованого у сесійній залі.

За кандидатуру І.ОПІЛАТ, яка є викладачем кафедри театрознавства і театральної критики Київського державного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, проголосували 249 із 430 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За кандидатуру О.ЄЛМАНОВОЇ, яка є гендиректором групи компаній ФІМ, проголосували 250 із 432 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За кандидатуру Є.БАРАНОВА, який є директором департаменту ВАТ «Київспецтранс», проголосували 249 народних депутатів із 432 зареєстрованих у сесійній залі.

На голосування в сесійну залу ВР було внесено 23 кандидатури.

У конкурсі брали участь 26 претендентів, але троє з них зняли свої кандидатури на засіданні Комітету ВР з питань свободи слова та інформації.