Подальші дії Жовтяка залежатимуть від розмови з Ющенком

Поновлений Верховним cудом України на посаді голови Київської обласної державної адміністрації Євген ЖОВТЯК вважає емоційною заяву Президента Віктора ЮЩЕНКА про те, що єдиним легітимним губернатором Київщини є Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«То була перша емоційна реакція, можливо, вона зараз переосмислюється», - зазначив він.

Є.ЖОВТЯК сказав, що поки що не мав ані особисто, ані по телефону розмов з Президентом.

Він нагадав, що за рік його губернаторства Київщина за рівнем розвитку піднялася з 8-го на 1-е місце.

«Але це виявилось не потрібним Президенту», - додав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, якими мають бути подальші дії Президента, враховуючи рішення суду, Є.ЖОВТЯК сказав, що згідно із законодавством, після офіційного оприлюднення рішення суду Президент має 15 днів на його виконання.

Після цього, за його словами, починається процедура примусового виконання рішення суду.

Він також зазначив, що його не цікавить безпосередньо посада голови Київської облдержадміністрації.

«Я розумію своє повернення як шлях до правової держави», - додав він.

Є.ЖОВТЯК зазначив, що зацікавлений довести, що жодна владна інституція не може звільнити жодну посадову особу, не маючи на те юридичних підстав.

На запитання, чи не означає це, що відразу після поновлення на посаді він готовий добровільно піти з неї, Є.ЖОВТЯК відповів, що хоче зустрітися з Президентом і обговорити, чи планує Президент втілювати в життя свою виборчу програму, зокрема, у Київській області.

За словами Є.ЖОВТЯКА, якщо відповідь буде негативною, то він не збирається залишатись на посаді.

Як повідомляв УНІАН, Є.ЖОВТЯК очолював Київську обласну державну адміністрацію з лютого 2005 року по травень 2006 року. 24 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з цієї посади. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду.

13 березня 2007 року Верховний суд України прийняв рішення про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА.

Того ж дня Президент назвав “шоу” поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА.

«Якщо іти варіантом шоу і продовжувати ту логіку, яку ініціює Є.ЖОВТЯК, чи його оточення в цьому питанні, переконаний, що воно не робить честі такій людині, як ЖОВТЯК», - сказав Президент.

Тоді ж прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА заявила журналістам, що єдиним губернатором Київщини, якого визнає Президент України, є Віра УЛЬЯНЧЕНКО.