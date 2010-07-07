Азаров: у нас стільки інспекцій, і ніхто не може припинити неподобство

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від голів регіональних властей відмінити через суд видачу незаконних дозволів на будівництво в заплавах річок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні під час наради з питань розробки комплексної державної протипаводкової програми.

«Органи виконавчої влади місцевого самоврядування не виконують свої функції на належному рівні, особливо контрольні. З одного боку виділяються величезні кошти на протипаводкові заходи, а з другого боку місцеві органи влади закривають очі на варварське вирубування лісів, дерев, низьку якість гідротехнічних споруд, незаконний видобуток піщано-гравійної суміші у прибережних районах, що приводить до непередбачуваності течії. Житлова забудова часто здійснюється без дослідження стійкості грунтів. Вже звичним явищем стала видача дозволів на забудову заплав річок. У нас стільки зараз контролюючих інспекцій, і ніхто не здатний припинити це неподобство», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр доручив головам місцевих адміністрацій проаналізувати стан забудови в прибережних районах і надати відповідну інформацію уряду. «Хто і коли приймав рішення, в якому обсязі і що треба зробити, щоб відмінити ці незаконні рішення. Якщо суди – значить, судитимемося. Якщо це рішення місцевих органів влади, отже вони мають скасувати ці рішення. Порядок у країні ми маємо навести», - підкреслив глава уряду.

За його словами, на сьогодні до підтоплень схильні 27% території, на якій проживає 1/3 населення країни. При цьому М.АЗАРОВ переконаний, що попередній уряд здійснював протипаводкові заходи безсистемно і точково, а фінансові ресурси використовувалися неефективно.

Прем`єр нагадав, що на ліквідацію наслідків повені 2008 року з державного бюджету було виділено 4,8 млрд. грн.

«Гроші були виділені, а куди пішли - невідомо, як то кажуть, вода змила всі сліди, всі кошти, і країна знову зіткнулася з тими ж проблемами – дороги і мости не витримують натиску води, захисні споруди не рятують ні від води, ні від обвалів, а постраждале раніше житло відновлюється на старому місці», - пояснив він.