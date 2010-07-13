Шуфрич знає, що його звільнення - діло рук Льовочкіна і Балоги

Екс-міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ заявляє, що його відставка з посади міністра стала результатом домовленостей правлячої коаліції з лідером партії "Єдиний центр" Віктором БАЛОГОЮ.

Про це Н.ШУФРИЧ заявив в інтерв`ю газеті "Сегодня" (№150 від 13 липня 2010 року).

"Хоч би що говорив Віктор БАЛОГА, але саме з ним було досягнуто домовленості - замість входження депутатів-нунсівців з партії "Єдиний центр" в парламентську більшість їм буде надано декілька крісел. Перше, що вони попросили, було МНС. Але деякі фракції, які входять у більшість, ветували кандидатуру БАЛОГИ на цю посаду, й зробили неможливим голосування", - сказав Н.ШУФРИЧ.

За його словами, після цього представник "Єдиного центру" запропонував продемонструвати послідовність Партії регіонів і звільнити посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій. "ЯНУКОВИЧ і АЗАРОВ особисто говорили мені про ці домовленості", - наголосив екс-міністр.

"Те, що сьогодні є необхідність у тому, аби зміцнювати парламентську більшість (максимальну кількість депутатів залучити до роботи в коаліції), знають усі", - додав Н.ШУФРИЧ.

Екс-міністр також повідомив, що йому було "складно і важко" сприйняти рішення про свою відставку. "Але як політик я розумію прагматизм цього. Не можу виключити, що з боку БАЛОГИ вимагати посаду глави МНС було чимось особистим, що він використовував ситуацію, щоб поквитатися зі мною за минуле", - пояснив він.

"Я точно знаю, що його підтримував у цьому ЛЬОВОЧКІН, у якого до мене також є особисті рахунки. Але тут домінувала політична складова, а все решта було просто підґрунтям. Після ситуації в суботу, коли ми спочатку звільнили крісло, а балогівці не ввійшли в більшість, у мене є щонайменше декілька питань до наших парламентаріїв, але це вже виходить за рамки нашого інтерв`ю", - відзначив Н.ШУФРИЧ.

Екс-міністр повідомив, що до 6 вересня перебуває у відпустці.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Верховна Рада звільнила Н.ШУФРИЧА з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Напередодні Президент Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Н.ШУФРИЧА заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони.

Сам Н.ШУФРИЧ пояснив своє звільнення з посади міністра необхідністю надати цю посаду новим майбутнім представникам коаліції.