Патріарх Кирил задоволений тим, як розвивається Україна

Патріарх Московський КИРИЛ вважає, що з моменту його останнього візиту (у лютому цього року) в Україні стабілізувалася політична ситуація.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу "Інтер".

"Уже зараз видно, звичайно, що відбувається стабілізація політична, вирівнювання економічних показників, розвиток відносин зі світом, з найближчими сусідами, включаючи Росію і Європу та США", - сказав він.

Патріарх КИРИЛ вважає, що очевидними є значні якісні зміни у житті українского суспільства.

Водночас він не виключив, що це лише його особистий погляд. "Мені хотілося б побачити і відчути те, що відбувається сьогодні в Україні. Але якщо говорити коротко, я досить позитивно розцінюю розвиток України в останні місяці", - додав патріарх КИРИЛ.

Як повідомляв УНІАН, 20-28 липня патріарх КИРИЛ здійснить архипастирський візит в Україну.