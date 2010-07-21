Слідчий, який веде справу Гонгадзе, заїкнувся про високопосадовця

Керівник слідчої групи, що розслідує справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, Олександр ХАРЧЕНКО заявляє, що розслідування кримінальної справи за фактом вбивства журналіста буде завершено наприкінці серпня.

Про це він повідомив під час зустрічі з керівниками міжнародної організації “Репортери без кордонів”, які перебувають з візитом в Україні, повідомила УНІАН представник “Репортерів без кордонів” в Україні Оксана РОМАНЮК.

За її словами, у ході зустрічі слідчий сказав, що покарання у цій справі може понести не тільки колишній генерал МВС Олексій ПУКАЧ, а й “хтось з українських високопосадовців”. Слідчий відмовився назвати, хто саме це може бути, посилаючись на таємницю слідства.

О.ХАРЧЕНКО заявив, що розслідування справи планується завершити наприкінці серпня цього року. За його словами, відповідно, суд над О.ПУКАЧЕМ та ймовірними замовниками вбивства журналіста може розпочатись наприкінці року.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявляв, що розслідування кримінальної справи за фактом вбивства Г.Гонгадзе буде завершене у липні-серпні.